Nove skatistas carimbam vaga a Paris em último Pré-Olímpico na Hungria

Na noite de quinta (20), a CBSk já anunciara as vagas olímpicas de Raicca Ventura e Dora Varella no park; e Kelvin Hoefler e Giovanni Vianna no street. Com a confirmação dos nove skatistas durante o Pré-Olímpico de Budapeste, o Brasil totaliza 252 vagas em Paris 2024.

Para assegurar presença nos Jogos, os atletas precisam estar entre os 20 primeiros colocados no ranking mundial da World Skate (federação internacional). O Brasil pode classificar no máximo 12 skatistas (três em cada modalidade/gênero). O skate street em Paris está programado para os dias 27 e 28 de julho, e a modalidade park ocorrerá nos dias 6 e 7 de agosto.