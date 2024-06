Flamengo arranca vitória sobre o Bahia para liderar o Brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMM DE PAAAAPOOOOO NO MARACANÃ! QUE VITÓRIA! NA RAÇA! NO MANTO SAGRADO! NO FINALZINHO! NO GRITO DA MAIOR TORCIDA DO MUNDO! PELO NOSSO LUGAR: O TOPO! VVVAAAAAMMMMOOOOOOOS, FLAAAAMMMEEEEEEENNNNNNGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #VAMOSFLAMENGO #CRF pic.twitter.com/bZXjDTDfEE

O Flamengo derrotou o Bahia por 2 a 1 de virada, na noite desta quinta-feira (20) no estádio do Maracanã, e assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto, válido pela 10ª da competição nacional, teve transmissão da