Flu visita Cruzeiro no Mineirão buscando vitória para amenizar pressão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segunda-feira de treinos no CT Carlos Castilho.





Vivendo o seu pior momento até aqui na atual temporada, o Fluminense vai até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um vitória no estádio do Mineirão, em partida que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (19), pode representar um alívio para a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. Atransmite o confronto ao vivo.