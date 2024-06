Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FOI AQUI QUE PEDIRAM ➕3️⃣ PONTOS PELA TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA NO @BRASILEIRAO, SÔ?

O Palmeiras mostrou que é forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro, pois foi até Belo Horizonte e goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (17), em partida que marcou o encerramento da 9ª rodada da competição. Com este triunfo, o Verdão assumiu 5ª posição com 17 pontos, apenas dois a menos do que o líder Botafogo. Já o Galo é o 9º com 13.