Ronaldinho afirma que vai ‘abandonar’ seleção na Copa América: "Está faltando alegria"

A Seleção Brasileira estreia na Copa América no dia 24 deste mês, uma segunda-feira, diante da Costa Rica, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. O ex-atleta foi campeão do torneio em 1999