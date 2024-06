Flamengo recebe Grêmio no Maracanã mirando a ponta do Brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Maracanã recebe, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (13), o confronto entre Flamengo e Grêmio, que é válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro da Gávea entra em campo com o objetivo de retomar a liderança da competição, enquanto o Tricolor Gaúcho, com dois jogos a menos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, luta para se afastar da zona do rebaixamento. Atransmite o duelo ao vivo.

O Flamengo chega embalado após golear o Vasco por 6 a 1, o que o levou aos 14 pontos em sete jogos. Caso vença no Maracanã, a equipe carioca ultrapassa o atual líder Botafogo, que chegou aos 16 pontos após derrotar o Fluminense por 1 a 0 nesta rodada.