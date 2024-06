Botafogo enfrenta o Fluminense de olho na liderança do Brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Botafogo recebe o Fluminense, a partir das 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (11) no estádio Nilton Santos, com real possibilidade de assumir a liderança da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Clássico Vovô, válido pela 8ª rodada da competição, contará com transmissão ao vivo da

Ocupando a 3ª posição da classificação com 13 pontos, o Alvinegro pode ultrapassar tanto o líder Flamengo como o vice-líder Bahia, ambos com 14 pontos, em caso de triunfo em casa. Para isto, o time comandado pelo técnico Artur Jorge tentará manter duas sequências: a de quatro vitórias em clássicos com o Tricolor (entre jogos do Brasileiro e do Carioca) e de seis partidas sem derrotas diante de outras equipes (no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores).