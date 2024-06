Brasil fecha etapa do World Series de natação com 24 medalhas

O Brasil encerrou neste domingo (9) a participação no World Series de natação paralímpica disputada em Limoges (França) com o total de 24 conquistas (dez ouros, dez pratas e quatro bronzes) considerando as medalhas obtidas nas categorias adulto e júnior.

Os três ouros do Brasil no último dia de competições foram alcançados pelo paulista Samuel Oliveira na prova dos 50 metros costas da classe S5 (comprometimento físico-motor), pelo paulista Gabriel Bandeira nos 100 metros borboleta da classe S14 (deficiência intelectual) e pelo catarinense Talisson Glock nos 400 metros livre da classe S6 (comprometimento físico-motor).

A etapa de Limoges foi realizada uma semana após o final da etapa de Berlim (Alemanha) do World Series, competição na qual o Brasil alcançou o total de 20 medalhas (sete ouros, seis pratas e sete bronzes entre adultos e juniores) e dois recordes mundiais.

Natação brasileira em Paris

As seletivas da natação paralímpica brasileira para os Jogos de Paris chegaram ao final no dia 18 de abril com a realização da Primeira Etapa do Circuito Nacional Paralímpico. Somando as duas competições seletivas para o megaevento na capital francesa, o Circuito e o Open Internacional, 29 atletas registraram marcas melhores do que às exigidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) como um dos critérios de qualificação.