Brasil conquista sete medalhas em etapa de Copa do Mundo de bocha

A seleção brasileira encerrou a sua participação na etapa São Paulo da Copa do Mundo de bocha paralímpica com a conquista de sete medalhas (um ouro, quatro pratas e dois bronzes). A competição, que contou com a participação de 85 atletas de 24 países, foi realizada no Centro de Treinamento (CT) Paralímpico.

No último dia de disputadas, nesta quinta-feira (6), o Brasil garantiu uma prata com a dupla formada pelo maranhense André Martins e pela paraibana Laissa Guerreira nos pares BC4 (outras doenças severas, mas que não recebem assistência).