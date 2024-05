Fluminense recebe Alianza Lima no Maracanã pela Copa Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores como líder do Grupo A, o Fluminense recebe o Alianza Lima (Peru), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (29) no estádio do Maracanã, para tentar encerrar a primeira fase da competição na melhor posição possível na classificação geral. Atransmite ao vivo.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz ocupa a primeira opção de sua chave com 11 pontos conquistados. Cerro Porteño (Paraguai) e Colo-Colo (Chile) aparecem na vice-liderança, com apenas cinco pontos, enquanto o time peruano é o lanterna com quatro pontos.