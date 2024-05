Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Flamengo realizou nesta segunda (27), sua última atividade antes de enfrentar o Millonarios pela @Libertadores!

O Flamengo vive uma terça-feira (28) decisiva pela Copa Libertadores da América. A equipe brasileira enfrenta o Millonarios (Colômbia), no estádio do Maracanã, pela última rodada do Grupo E da competição continental. Atransmite o duelo, ao vivo, a partir das 21h (horário de Brasília).