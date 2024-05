Debinha, Bruninha e Laís Estevam são convocadas para a seleção

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo (26) que as jogadoras Debinha, do Kansas City (Estados Unidos), Bruninha, do Gotham (Estados Unidos), e Laís Estevam, do Palmeiras, foram convocadas para disputarem os amistosos da seleção brasileira contra a Jamaica, que serão disputados nos dias 1º e 4 de junho.

As três atletas foram chamadas para substituírem Bia Zaneratto (que está se recuperando de uma lesão no pé), Fê Palermo (com uma lesão ligamentar no pé direito) e Priscila (que lesionou a panturrilha direita durante um treinamento).