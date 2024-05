Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PLACAR FINAL! ⏰️@SampaioBasket 67×69 @SesiAraraqBasq



QUE FINAL DE FINAL DE COPA LBF @CAIXA!



Com emoção e virada no último segundo, as anfitriãs conquistam o título inédito no Gigantão! ⚪️

O Sesi Araraquara fez história na noite deste sábado (18), pois derrotou o Sampaio Basquete por 69 a 67 em Araraquara para ficar com o título da primeira edição da Copa da Liga de Basquete Feminino (LBF), torneio que reuniu as quatro melhores equipes do primeiro turno da LBF.