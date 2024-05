Rayssa Leal é campeã da etapa de Xangai do Olympic Qualifier Series

Rayssa terminou o torneio com 274,89 pontos, seguida pelas japonesas Liz Akama, com 273,45, e Coco Yoshozawa, com 257,73.

"Estou feliz pelo primeiro lugar, mas mais feliz ainda porque eu consegui me superar hoje, estava um pouco nervosa, não vou mentir, porque ontem me machuquei no treino. Só de haver me superado e acertar as manobras que eu queria, fiquei feliz”, disse Rayssa para as redes da Confederação Brasileira de Skate (CBSk).

A competição era estruturada em duas etapas: as voltas e as manobras. Nas rodadas de volta, a maranhense foi impecável. Ela marcou 86.43 na apresentação inicial e 92.23, na segunda rodada, a maior nota nas voltas entre as oito finalistas.

Na etapa de manobra, a jovem começou com um frontside rockslide. Logo depois, na segunda rodada, fez um flipside back. Com as manobras, ela conseguiu 86.30 e 91.81 pontos, respectivamente. Na última tentativa, a maranhense acertou um flip e um grind. Ela recebeu um 90.85, descartando a primeira nota.