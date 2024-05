Mundial de atletismo: Brasil toma a frente no quadro de medalhas com 11 pódios

No segundo dia do Mundial de atletismo em Kobe, no Japão, o Brasil chegou à liderança no quadro de medalhas com 11 pódios, neste sábado, 18. Foram seis ouros, quatro pratas e um bronze. A China encerrou o dia em segundo lugar. Apesar de ter 16 conquistas e o mesmo número de ouros, tem três pratas e sete bronzes.

Entre os ouros está o do paraibano Cícero Nobre, que conquistou o bicampeonato mundial no lançamento de dardo F57 (que competem sentados). Com o título, Cícero conquistou a vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A medalha de ouro em Mundiais é um dos critérios de classificação do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).