Brasil bate Coreia do Sul e encara EUA nesta sexta na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei cravou a segunda vitória seguida na Liga das Nações, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (16), o time precisou de pouco mais de uma hora para derrotar a Coreia do Sul, por 3 sets a 0 (parciais de 25/15, 25/19 e 25/17).

E mal dá tempo de comemorar: nesta sexta (17), as brasileiras voltam à quadra às 21h (horário de Brasília) para embate contra as rivais norte-americanas, Será um desafio e tanto: nos últimos oito confrontos entre as duas seleções na Liga das Nações, o Brasil venceu apenas uma vez, em 2019.