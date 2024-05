Seleção pega Canadá esta noite na Liga das Nações de Volêi Feminino

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já assegurada nos Jogos de Paris, a seleção brasileira de vôlei estreia na Liga das Nações Feminina (LNF) contra o Canadá, às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (14), no Ginásio do Maracanâzinho, no Rio de Janeiro. Além de brigar pelo título inédito, o Brasil aproveitará o torneio como preparação técnica para a Olimpíada. A LNF reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas no mundo.

Paras várias equipes, entre elas a canadense, a LNF significa a última oportunidade de classificação a Paris. Os resultados da primeira fase – 12 jogos ao longo de três semanas – contam pontos no ranking mundial, que definirá as últimas cinco vagas olímpicas do vôlei feminino.