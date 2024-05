Mirassol bate Paysandu e sobre quatro posições na tabela da Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os gols de Fernandinho e Dellatorre deram a vitória ao @mirassolfc no jogo de encerramento da 4ª rodada! O Leão ganhou quatro posições na tabela e se aproximou do G4!#BrasileiraoBetnacional pic.twitter.com/JvQWu3iDEG

Em duelo que contou com transmissão ao vivo da TV Brasil , o Mirassol derrotou o Paysandu por 2 a 1, neste domingo (12), no estádio Municipal de Mirassol e terminou a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro como um dos grandes vitoriosos. O triunfo, alcançado com gols de Fernandinho e Dellatorre (Esli Garcia descontou), fez o time paulista subir quatro posições na classificação, encerrando a jornada na sétima posição, com sete pontos. Já o Papão, com apenas dois pontos, está em 19º, penúltima posição na tabela.