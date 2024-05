Sport faz 4 a 1 no Brusque e mantém 100% de aproveitamento na Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É o líder!

Na noite deste sábado (11), o Sport estendeu o momento inspirado que vive na Série B do Campeonato Brasileiro e derrotou o Brusque. por 4 a 1. para manter os 100% de aproveitamento na competição. Com a vitória no duelo - transmitido ao vivo pela TV Brasil -, a equipe se isolou na liderança do campeonato, com 12 pontos em quatro jogos, se beneficiando da derrota do Santos para o Amazonas por 1 a 0. Os gols do Leão no confronto realizado na Arena Pernambuco foram anotados por Gustavo Coutinho, Ortíz e Barletta (dois). Keké descontou para a equipe catarinense, que tem apenas três pontos somados.