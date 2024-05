Flamengo afasta crise com vitória de 2 a 0 contra Timão no Brasileiro Crédito: © Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

Diante de quase 57 mil presentes ao Maracanã, a torcida do Flamengo e o técnico Tite tiveram um momento de trégua e paz na tarde deste sábado (11). O Rubro-Negro derrotou o Corinthians por 2 a 0, na abertura da sexta rodada do Campeonato Brasileiro e, com o resultado, dormirá na liderança da competição, com 11 pontos, embora possa ser ultrapassado por vários times amanhã. Pedro e Lorran, de 17 anos, fizeram os gols do Flamengo, que vinha de derrota para o Palestino, do Chile, pela Libertadores. O Timão, com cinco pontos, é o 15º na tabela. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

— Flamengo (@Flamengo) May 11, 2024 Mesmo sob pressão pelos maus resultados recentes - um deles foi a derrota na para o Palestinos (1 a 0) na quarta (8), na fase de grupos da Copa Libertadores - o Flamengo teve amplo domínio na primeira etapa e encontrou o gol de maneira natural. Aos 19 minutos, Pedro recebeu na área, deixou o marcador no chão com um corte para dentro e, com a ponta do pé direito, tocou na saída do goleiro Carlos Miguel, que desviou a bola mas não evitou o gol. Everton Cebolinha, Lorran e o próprio Pedro tiveram outras chances para marcar, mas o placar não se alterou na etapa inicial. No segundo tempo, o time paulista procurou mais o jogo e obrigou o goleiro argentino Rossi a fazer grandes defesas para não ser vazado. No entanto, todo o esforço corintiano foi por água abaixo por um vacilo do zagueiro Cacá, aos 17. Ele foi desarmado na saída de bola por Lorran, Gerson avançou e tocou de volta para o atacante finalizar rasteiro, já dentro da área e marcar o 2 a 0.