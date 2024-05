Amanda brilha e faz 3 em goleada do Palmeiras sobre Santos por 6 a 0

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 (primeira divisão), em duelo transmitido ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras não tomou conhecimento do Santos e aplicou uma goleada por 6 a 0 no rival. A partida, disputada neste sábado (11), no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, foi resolvida na primeira etapa, quando o Verdão abriu 4 a 0. Os gols da vitória palmeirense foram anotados por Amanda Gutierres (3), Letícia Moreno, Juliete e Tainá Maranhão. Com o resultado, as Palestrinas vão a 22 pontos, na segunda posição, enquanto as Sereias da Vila somam apenas sete, em 12º lugar, embora tenham realizado nove partidas (o duelo com o Grêmio, pela nona rodada, foi adiado).