TV Brasil transmite dois jogos da LBF neste final de semana

exibe, ao vivo, duas partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) neste final de semana: Corinthians x Sesi Araraquara nesta sexta-feira (10), às 21h; e Corinthians x AD Santo André, neste domingo (12), às 11h. Os confrontos entre as equipes paulistas valem pelo 2° turno da competição e serão disputados no ginásio poliesportivo Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo.

Na primeira fase, todos os times já tiveram confrontos diretos. Nos duelos anteriores, as meninas do Corinthians entraram em quadra como visitantes e foram derrotadas. O Sesi Araraquara venceu as alvinegras por 81 a 60, enquanto a AD Santo André ganhou das rivais pelo placar de 86 a 81.

A transmissão da Liga faz parte da estratégia da TV Brasil de intensificar a presença do esporte na sua programação. Além da LBF, o canal público também transmite a Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Sobre a competição

Essa é a 13ª edição do torneio, criado em 2010. A LBF Caixa 2024 conta com um número recorde de clubes participantes. Os times são AD Santo André-SP, Bax Catanduva-SP, Corinthians-SP, Ituano-SP, Ponta Grossa Basquete/Curso ASB-PR, Sampaio Basquete-MA, Pontz São José Basketball-SP, SESI Araraquara-SP, Sodiê Mesquita-RJ, Unimed Campinas Basquete-SP e Unisociesc Blumenau-SC.