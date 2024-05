Bia Haddad, Thiago Wild e Marcelo Melo vencem estreias em Roma

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A popular win with the Rome crowd

O tênis brasileiro teve 100% de aproveitamento em estreias no piso de saibro do Masters 1000 de Roma. Nesta quinta-feira (9), avançaram à segunda rodada da chave principal do torneio a paulista Beatriz Haddad Maia, o paranaense Thiago Wild - tanto na simples quanto nas duplas - e o mineiro Marcelo Melo, que competiu nas duplas, ao lado do alemão Alexander Zverev.