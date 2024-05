Santos goleia Guarani para seguir 100% na Série B do Brasileiro

Com uma grande atuação coletiva, o Santos goleou o Guarani por 4 a 1, na noite desta segunda-feira (6) no estádio da Vila Belmiro, para permanecer no topo da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪️⚫️ Com gols de Guilherme, Pituca, Morelos e Giuliano, Santos goleia o Guarani por 4 a 1 na Vila Belmiro e conquista mais um importante resultado #PelaReconstrução ! pic.twitter.com/SkMX6AAHZu

— Santos FC (@SantosFC) May 7, 2024

Desta forma o Peixe manteve 100% de aproveitamento, alcançando os mesmos nove pontos do Sport (que ocupa a vice-liderança por ter um saldo de gols pior). Já o Bugre permanece na lanterna da classificação sem ponto algum na classificação.

O Santos começou a construir a vitória aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Giuliano encontrou Guilherme dentro da área, que bateu cruzado para superar o goleiro Douglas Borges. Oito minutos depois o Peixe ampliou com um chute forte da entrada da área de Diego Pituca. Quatro minutos depois ampliou ainda mais a vantagem, mas o gol do zagueiro Gil foi anulado pelo árbitro com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

O terceiro do Santos veio apenas aos 9 da etapa final, quando o colombiano Morelos aproveitou sobra de bola dada pelo goleiro Douglas Borges para finalizar com precisão. Sete minutos depois Giuliano tabelou com Guilherme antes de bater colocado para marcar o quarto do Peixe. Por fim, aos 27, o Guarani conseguiu marcar o seu gol de honra com Caio Dantas em cobrança de pênalti.