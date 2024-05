Flamengo enfrenta Palestino em jogo decisivo pela Copa Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Flamengo enfrenta o Palestino (Chile), a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (7) no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, em partida decisiva pela Copa Libertadores. Atransmite o confronto ao vivo.

Ocupando a vice-liderança do Grupo E com 4 pontos, o Rubro-Negro pode ficar em situação complicada na primeira fase da competição continental caso não derrote a equipe chilena, que ocupa a 3ª posição com três pontos. A liderança da chave é ocupada pelo Bolívar, que tem nove pontos.