Corinthians bate Botafogo e mantém liderança do Brasileiro Feminino

Mesmo atuando no estádio Nilton Santos, o Corinthians derrotou o Botafogo por 2 a 0, nesta segunda-feira (6), para manter a liderança na Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Os gols da partida foram marcados pelas atacantes Jheniffer e Fernandinha.

Com a vitória na partida válida pela 9ª rodada da competição, as Brabas alcançaram o total de 25 pontos, chegando ao terceiro triunfo consecutivo. Já o Botafogo ocupa a 13ª posição da classificação com sete pontos.

Vitória fora de casa

Outra equipe a triunfar fora de casa foi o Palmeiras, que superou o Cruzeiro por 2 a 1 no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Os gols da partida foram anotados por Poliana e Lais Estevam. Com este resultado as Palestrinas alcançaram os 19 pontos, assumindo a vice-liderança da classificação. Já a equipe mineira ocupa a 9ª posição com 12 pontos.