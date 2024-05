Nadadores brasileiros se garantem nos Jogos Olímpicos de Paris

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PODE AVISAR QUE A NATAÇÃO BRASILEIRA VAI FORTE PRA

O Brasil conheceu, na noite desta segunda-feira (6), os seus primeiros representantes nas provas de natação na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França). Guilherme Costa, Gabrielle Roncatto e Maria Fernanda Costa carimbaram o passaporte no primeiro dia de disputa da Seletiva Olímpica - Troféu Brasil de Natação, que está sendo disputada no CDA da Aeronáutica, no Rio de Janeiro.