Missão difícil em São Paulo

Ferroviário visita São Bernardo no Estádio Municipal 1º de Maio visando conquistar primeira vitória na Série C do Brasileiro 2024

Após o empate de 2 a 2 diante da Aparecidense na última segunda-feira, 29, o Ferroviário volta a jogar para tentar emplacar sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra entra em campo nesta segunda-feira, 6, às 20 horas, para enfrentar o São Bernardo no estádio 1º de Maio, no ABC paulista. A partida é válida pela terceira rodada do torneio nacional.

Tendo estreado com uma derrota de 2 a 1 diante do Figueirense na primeira rodada, o Tubarão da Barra ainda não conseguiu vencer e, atualmente, ocupa a 12ª colocação na tabela do campeonato, com um ponto somado e apenas 16% de aproveitamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde a semifinal do Campeonato Cearense, diante do Ceará, o Ferrão não conseguiu manter uma sequência estável. No início do certame, a equipe coral chegou a equilibrar uma sequência de seis jogos de invencibilidade. Entretanto, após a série invicta, que se encerrou com a eliminação no Estadual, o Ferroviário não venceu nenhuma partida que disputou.