Mundial de revezamento: Brasil busca vaga olímpica neste fim de semana

O atletismo brasileiro, com 17 das 203 vagas asseguradas pelo país na Olimpíada de Paris , pode ampliar ainda mais o este número neste fim de semana, durante o Campeonato Mundial de Revezamento em Nassau (Bahamas). A competição, classificatória para Paris, contará com 23 velocistas brasileiros (masculino e feminino), entre os 1.600 atletas inscritos, entre eles campeões olímpicos e mundiais. O Mundial terá transmissão ao vivo (on streaming) no site da Federação Internacional de Atletismo (World Atletics) - confira a agenda no final do texto.

O Brasil busca manter a sequência de bons resultados em Mundiais. Obteve ouro inédito na edição de 2019 no revezamento 4x100m masculino e prata dois anos depois no 4x400 misto. Também foi ouro ano passado, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, tanto nos 4x100, quanto nos 4x400m masculino. As provas de revezamento já asseguram quatro medalhas olímpicas para o Brasil nos 4x100m: uma prata e dois bronzes no masculino, além de um bronze no feminino.