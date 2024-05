Flu arranca vitória de 1 a 0 sobre o Santos no Brasileiro Feminino Crédito: © Staff Images/CBF/Direitos Reservados

Com um gol de Mileninha no final da partida, o Fluminense arrancou a vitória de 1 a 0 sobre o Santos, na noite desta quinta-feira (2) no Estádio Ulrico Mursa, em partida válida pela 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. O confronto teve transmissão ao vivo da TV Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Deu @FluminenseFCFem no último jogo da rodada! Foi na emoção, no finalzinho! Mileninha marcou o gol do Tricolor! pic.twitter.com/dftQlKTmGa

— Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 3, 2024 Em um confronto parelho, a equipe Tricolor contou com o faro de gol de Mileninha, que havia acabado de entrar no gramado, para vencer. A camisa 14 do Flu aproveitou uma bola que sobrou na área para apenas empurrar para o fundo do gol adversário já aos 45 do segundo tempo. Com a vitória, a equipe das Laranjeiras chegou aos oito pontos, subindo para a 11ª posição da classificação. Já o Santos permaneceu com sete pontos, agora na 12ª colocação. Vitória no clássico No clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, as Meninas da Gávea triunfaram por 3 a 2 na tarde desta quinta no estádio Luso Brasileiro. Graças a gols de Jucinara, Gisseli e Fabi Simões a equipe da Gávea venceu para alcançar a 9ª posição da classificação com 11 pontos.