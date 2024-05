Brasileiras seguem hegemônicas: levam 10º título sul-americano Sub 20

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

DECACAMPEÃS DO SUL-AMERICANO SUB-20!

A seleção brasileira feminina sub 20 faturou antecipadamente o 10º título sul-americano de futebol em Guayaquil (Equador). na madrugada desta sexta-feira (3). A uma rodada do término do hexagonal final, as brasileiras derrotaram as venezuelanas por 2 a 0 com gol de Milena e Carol. Além de decacampeã, a seleção assegurou presença na Copa do Mundo da categoria, entre agosto e setembro, na Colômbia.