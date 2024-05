Fla conta com gol de Pedro para derrotar Amazonas na Copa do Brasil

Em partida que contou com transmissão da, o Flamengo recebeu o Amazonas, no estádio do Maracanã na noite desta quarta-feira (1), e triunfou por 1 a 0 em partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! Com gol de Pedro, Flamengo vence o primeiro jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. A partida de volta é no próximo dia 22, em Manaus. #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/eQoCP4Lze8

— Flamengo (@Flamengo) May 2, 2024

A vitória foi alcançada mesmo com uma fraca atuação do Rubro-Negro, que ouviu vaias de usa própria torcida após o apito final. O único gol da partida saiu aos 19 minutos da etapa inicial, quando o atacante Pedro aproveitou cruzamento do lateral uruguaio Matías Viña para finalizar de cabeça.

Timão triunfa

Outra equipe a partir em vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil foi o Corinthians, que, jogando na Arena das Dunas, em Natal, superou o América local por 2 a 1. Este resultado deu ao Timão a vantagem de garantir a classificação mesmo com um empate no confronto de volta, que será disputado no dia 21 de maio em Itaquera.