Izabela Silva alcança índice olímpico no lançamento de disco

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A brasileira Izabela Silva fez o indíce olímpico na etapa de Xangai da Diamond League no lançamento de disco. Na manhã deste sábado (27), no horário de Brasília, a atleta alcançou a marca de 64,66 metros no lançamento de disco, fez o índice para participar dos Jogos Olímpicos de Paris e ainda alcançou a melhor marca pessoal na carreira.

Campeã mundial júnior e finalista nos Jogos de Tóquio em 2021, Izabela fez o melhor lançamento logo na primeira tentativa na Ásia. Com a distância de 64,66 metros, a brasileira superou em 16 centímetros a distância necessária para se garantir na Olimpíada. Ela ficou em quarto lugar na prova. A vencedora foi a norte-americana Valerie Allman, com 69,86m. A segunda colocada foi Feng Bin, da China, com 67,11m e a cubana Yaimé Perez foi a terceira, com 65,59m.