Atlético-MG supera o Cruzeiro por 3 a 0 em Belo Horizonte

O Atlético-MG derrotou o seu arquirrival Cruzeiro por 3 a 0, na noite deste sábado (20) em Belo Horizonte, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com este resultado o Galo assumiu a 5ª posição da classificação com cinco pontos, dois a menos do que o líder Bragantino. Já a Raposa permanece com quatro pontos, na 9ª colocação.