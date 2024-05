Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O BRASIL TEM MAIS UMA VAGA PARA PARIS 2024 CONFIRMADA!

As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg garantiram a classificação para o torneio de vôlei de praia da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), ao alcançarem, neste sábado (20), a classificação para as semifinais da etapa de Tepic (México) do Circuito Mundial da modalidade.