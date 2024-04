Fluminense derrota Colo-Colo por 2 a 1 pela Copa Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNCEEEEEEE O FLUMINEEEEEEEENNNNSE!



MARQUINHOS E GERMAN CANO MARCAM E O FLU BATE O COLO COLO POR 2 A 1! VAAAAAMOSSSS, TRICOLOREEEES! pic.twitter.com/vZys5kpHe3

Em uma partida na qual não teve uma boa atuação, o Fluminense contou com o faro de gol do argentino Germán Cano e com uma boa atuação de Marquinhos para derrotar o Colo-Colo por 2 a 1, na noite desta terça-feira (9) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e assumiu a liderança do Grupo A da Copa Libertadores.