Jogos: Brasil carimba 1 vaga no levantamento de peso e 2 no taekwondo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ANOTA AÍ MAIS UMA VAGA!

O Brasil carimbou mais três vagas olímpicas nesta terça-feira (9) e já totaliza 186 nos Jogos de Paris. A carioca Laura Amaro conquistou a primeira vaga do país no levantamento de peso, durante a Copa do Mundo, em Phuket (Tailândia). Também hoje, os brasileiros Edival Pontes, conhecido pelo apelido de Netinho, e Henrique Marques asseguraram mais duas vagas no Taekwondo – o país já garantira uma com a equipe mista – no Pré-Olímpico das Américas, na República Dominicana.