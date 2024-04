Palmeiras reverte vantagem do Santos e conquista tri do Campeonato Paulista

Raphael Veiga comemorando gol na final do Campeonato Paulista Crédito: FABIO MENOTTI

O Palmeiras é tricampeão do Campeonato Paulista. Neste domingo, 7, o Verdão venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da grande final e conquistou o título do Estadual. Os gols foram de Raphael Veiga e Aníbal Moreno. Na ida, o Peixe havia vencido por 1 a 0. Ou seja, o agregado ficou 2 a 1 para os palestrinos. Assim, o Alviverde chega ao seu 26º título do Campeonato Paulista. O time é o segundo clube com mais canecos, ficando apenas atrás do Corinthians, que tem 30. O Santos segue com 23. Além disso, essa é a segunda vez na história que o Palmeiras conquista o Paulistão pelo terceiro ano seguido. O clube alcançou o feito em 1932, 1933 e 1934.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Liverpool-URU, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21 horas (de Brasília). O Santos, por sua vez, estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no final de semana dos dias 20 e 21, contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A CBF ainda não detalhou a rodada. O jogo Precisando marcar gols, o Palmeiras tentou pressionar nos primeiros minutos da partida. Mas, quem acabou chegando com perigo pela primeira vez foi o Santos. Com apenas cinco minutos, Otero recebeu na direita em rápido contra-ataque e tentou o chute, porém foi travado. No rebote, Pituca bateu com categoria e obrigou Weverton a fazer grande defesa.

O Verdão respondeu logo na sequência. Depois de bola alçada na área, Veiga ajeitou e Mayke soltou uma bomba. A bola até passou por João Paulo, contudo Gil apareceu em cima da linha para tirar de cabeça. A partir de então, os donos da casa passaram a dominar a posse de bola, mas com dificuldades de criar chances reais. Com isso, o Peixe foi se soltando e tomando gosto pelo ataque. João Schmidt teve uma boa oportunidade aos 23 e viu seu arremate ser travado. Então, aos 27, foi a vez do Palmeiras explorar o contra-ataque. Weverton bateu tiro de meta rápido e lançou Endrick. O garoto ganhou na velocidade e foi derrubado por João Paulo na área. Raphael Claus foi chamado para rever o lance no VAR e deu pênalti, Na cobrança, Veiga abriu o placar para os anfitriões, Aos 35, quase saiu o segundo. Endrick foi acionado na área e deu belo toque para Mayke, que cruzou rasteiro. Lázaro tentou de letra, porém furou. Nos acréscimos, Piquerez soltou uma pancada de fora da área e João Paulo espalmou para escanteio. Na cobrança, Endrick testou pelo lado, com perigo. 2º tempo Na volta do intervalo, o Santos tentou se lançar um pouco mais. Com dois minutos, Otero cobrou falta com veneno e Weverton defendeu. O Palmeiras respondeu na sequência. Endrick disparou pela direita e ajeitou para a finalização de Aníbal Moreno, que mandou por cima. E o jogo seguiu aberto. Aos seis, Guilherme puxou ataque pela esquerda, invadiu a área e parou no goleiro alviverde. No lance seguinte, Piquerez arriscou de longe e tirou tinta da trave.

Com o relógio marcando 12 minutos, o Alvinegro Praiano teve uma chance de ouro. Morelos recebeu na ponta da área, a bola foi de pé em pé até chegar na medida para Otero. O atacante tentou duas vezes. A primeira foi travada pela marcação e, na segunda, Mayke tirou em cima da linha. Aos 20, o Verdão desceu pela esquerda com Luis Guilherme, que foi travado por Gil. No rebote, Endrick mandou uma bomba na rede pelo lado de fora. Já aos 21, saiu o segundo gol dos mandantes. Após cruzamento para a área, Flaco desviou para o meio e Aníbal Moreno chegou completando para o fundo da rede.