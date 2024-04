Flamengo e Nova Iguaçu disputam título do Campeonato Carioca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Flamengo recebe o Nova Iguaçu, a partir das 17h (horário de Brasília) deste domingo (7) no estádio do Maracanã, para buscar o seu primeiro título na temporada 2024, o do Campeonato Carioca. Atransmite o confronto decisivo ao vivo.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, no último final de semana, o Rubro-Negro chega muito confiante à partida, que pode encerrar uma seca de dois anos sem conquistas estaduais (período no qual o Fluminense ficou com os títulos).