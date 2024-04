Seleção feminina estreia sábado contra Canadá no Torneio SheBelieves

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

seleção brasileira feminina de futebol dará o pontapé inicial neste sábado (6) em busca do título inédito do Torneio SheBelieves, em Atlanta (Estados Unidos). A estreia será contra o Canadá, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz. A competição, que reúne também Japão e Estados Unidos, será a última antes da Olimpíada de Paris.

Quem não vê a hora de entrar em campo com a amarelinha é a goleira Lorena, de volta ao time após um ano afastada dos gramados, devido ao rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.