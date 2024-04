Roberto Cláudio relembra relação de amizade e carinho com Alan Neto

Ex-prefeito de Fortaleza esteve presente no velório do icônico jornalista, que faleceu na última quarta-feira, 3

O velório do icônico jornalista Alan Neto reuniu nesta quinta-feira, 4, familiares, amigos fãs e diferentes personalidades do Estado do Ceará. Dentre as pessoas comovidas a se despedir do eterno Trem Bala estava o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

Em entrevista ao Esportes O POVO, o político destacou as singularidades de Alan Neto ao pontuar o bom humor e a escrita do jornalista, que conquistou um grande número de fãs.



"O Alan é, de fato, um ícone do jornalismo cearense. Teve por muitos anos uma coluna que misturava informação com uma dose de bom humor e um estilo muito próprio de escrita e opinião. Ao mesmo tempo, ele manteve também e construiu uma imagem na área do jornalismo esportivo muito respeitada, polêmica por natureza, capaz de tirar informação dos convidados, de mexer com a opinião pública, e conquistou uma legião de fãs e pessoas que acompanhavam com muito respeito e atenção o que ele fazia", exaltou.