Fluminense arranca empate com Alianza Lima na Libertadores

O Fluminense iniciou a caminhada em busca do bicampeonato da Copa Libertadores arrancando um empate de 1 a 1 com o Allianza Lima (Peru) nesta quarta-feira (3) no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Atransmitiu o confronto ao vivo.

Fim de jogo. Com gol de Marquinhos, o Fluminense empata em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, fora de casa! Voltamos a campo na terça-feira, contra o Colo-Colo, no Maracanã! pic.twitter.com/pZyrVplBMy

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 4, 2024

Com o resultado o Tricolor das Laranjeiras somou um ponto e divide a vice-liderança do Grupo A da competição com a equipe peruana. A liderança da chave é do Colo-Colo (Chile), que bateu o Cerro Porteño (Paraguai) por 1 a 0 no estádio Monumental de Santiago.

Sem poder contar com os suspensos John Kennedy (atacante) e Diogo Barbosa (lateral) e os lesionados Paulo Henrique Ganso (meio-campista), Germán Cano (atacante), Manoel (zagueiro), Marlon (zagueiro), Keno (atacante) e Gabriel Pires (meio-campista), a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz não conseguiu apresentar um bom futebol diante de um adversário que abusou dos contra-ataques.

E foi desta forma que o Allianza Lima abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Waterman encontrou Serna, que partiu em velocidade e se livrou de Thiago Santos antes de bater colocado para superar o goleiro Fábio. A partir daí o Fluminense sofreu muito. Mas, aos 26 minutos da etapa final, Marquinhos marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Douglas Costa para dar números finais ao placar.