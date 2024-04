Fortaleza: a fase não é nada boa

O CEO ressaltou que "não tinha desculpas e nem justificativas" para o atual rendimento. Com as finais do Cearense batendo à porta, deixou claro que não vê time campeão se continuar jogando assim.

Vivendo seu pior início de temporada na Era Vojvoda, o Fortaleza sofreu um novo revés. Dessa vez, no sábado, foi derrotado pelo Vitória, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Após o término da partida, o treinador da equipe, Vojvoda, e o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, analisaram a péssima sequência do time e projetaram o que fazer para mudar a situação.

O técnico do escrete vermelho-azul-e-branco, por sua vez, chegou à sala de imprensa com o desapontamento estampado no semblante. Em sua fala, afirmou que o time jogou "sem sangue", de forma irreconhecível, e assumiu a culpa por isso. Durante a partida, Vojvoda chamou a atenção de alguns jogadores individualmente e aparentava estar mais incomodado que o normal.

Vojvoda relatou que o foco, no momento, é a reação. Ademais, disse que isso era mais importante que o planejamento e o tático. Citando as chances criadas nos últimos jogos, ele finalizou dizendo: "Não fico com a parte tática, fico com isso que faltou, a essência do futebol".

Deixando claro que reconhece os erros da equipe, outro ponto levantado por Marcelo Paz foi de uma possível perseguição ao Fortaleza nas partidas mais recentes. Segundo ele, ocorreram inúmeros erros de arbitragem prejudiciais.

"Tá todo mundo contra a gente. Isso não é um discurso, é realidade. Porque quando você ganha muito, é assim mesmo, o pessoal se incomoda [...] No primeiro clássico, aquele pênalti [...] No jogo contra o Maracanã, o VAR funciona para anular o gol do Lucero, mas para validar o gol do Marinho, ele não funciona. É engraçado", ironizou.

Contudo, para reverter a situação, Paz afirma que o "manual do futebol" tem sido seguido pela diretoria, por isso, é questão de tempo até que a equipe volte a render.

"O 'manual do futebol' diz: mantenha o elenco, dê tempo para comissão técnica, pague salário em dia, pague premiação, invista em Logística [...]. Vamos fazer o que é certo, uma hora a bola vai voltar a entrar. Eu confio nesse trabalho. Eu confio no jogadores. Eu confio na comissão técnica. Eu confio no que a gente vem fazendo", destacou Marcelo Paz.