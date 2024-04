Carioca: Flamengo segura empate com Fluminense e está na final

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FIMMMMMMMM DE JOGO NO MARACA! O Mengão fica no 0 a 0 com o Fluminense e se classifica para a final do Campeonato Carioca! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/3hFZeSZO6v

O Flamengo segurou um empate de 0 a 0 com o Fluminense, na noite deste sábado (16) no estádio do Maracanã, e garantiu a classificação para a final do Campeonato Carioca. Agora o Rubro-Negro aguarda o confronto entre Vasco e Nova Iguaçu, no próximo domingo (17), para conhecer o seu adversário na grande decisão da competição.