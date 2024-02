Floresta começa na frente do Maracanã

Maracanã foi derrotado por 1 a 0 e agora tem missão de reverter o placar desfavorável no jogo de volta, no domingo

Foi somente aos 41 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti, que o artilheiro do Verdão, Romarinho, abriu o placar e decretou a vitória.

O Floresta venceu o Maracanã por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense neste domingo, 25, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Com o gol, o camisa 11 do Lobo da Vila Manoel Sátiro está empatado com Erick Pulga, do Ceará, na artilharia do campeonato, com quatro gols. O Maracanã agora tem missão de reverter o placar desfavorável no jogo de volta, no próximo domingo, 3, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, às 17 horas.

No primeiro tempo, ambos os times não tiveram muitas chances de gol. Com um meio-campo truncado, os passes longos se tornaram alternativas para os times, mas os erros persistiram.

Na primeira etapa, o artilheiro do Lobo da Vila Manoel Sátiro, Romarinho, perdeu a única oportunidade clara quanto estava cara a cara com o goleiro do Azulão, Léo Recife, aos 18 minutos, chutando para fora.

No segundo tempo, os goleiros Léo Recife, do Maracanã, e Wilker, do Floresta, finalmente apareceram. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, o goleiro do Verdão fez bela defesa e o meia Vinícius Canindé desperdiçou a sobra. No ataque seguinte, foi a vez do Floresta desperdiçar uma oportunidade clara. Em cruzamento vindo da direta, o atacante Dagoberto, que entrou no segundo tempo para substituir o camisa 10 Marllon, cabeceou livre rente a meta de Léo Recife.

O lance do gol só surgiria aos 40 minutos do segundo tempo, após o lateral Bruno Ré fazer cruzamento à meia altura e o zagueiro Guilherme, cabecear a bola em sua coxa, mas o árbitro Raimundo Rodrigues viu penalidade.

Sem VAR, o pênalti continuou marcado pelo árbitro e Romarinho guardou no fundo das redes, decretando a vitória do Verdão. O Floresta agora joga pelo empate no jogo de volta no próximo domingo, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú.