A partir de amanhã, O POVO terá dois novos colunistas de Esportes no jornal impresso e no digital. O escritor e odontologista Mailson Furtado e a jornalista Júlia Duarte passam a compor o quadro de analistas e terão colunas quinzenais, sempre às quintas-feiras — um texto de cada um por semana.

Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria “Livro do Ano” pela obra “À Cidade”, Mailson Furtado estreará como colunista amanhã. O poeta escreverá sobre esporte mesclando com cultura, arte e história, além de valorizar a atividade no interior do Estado.

“Com muita alegria estreio nesta quinta uma coluna quinzenal aqui no O POVO, onde buscarei mesclar aos debates de futebol temáticas como cultura, arte, história. Além de, como morador do interior do Estado, apresentar mais um prisma para além da Capital sobre o que tanto nos apaixona e nos explica: o esporte”, inicia.