Projeto Social Vida e Esporte realiza primeiro torneio interno do ano nesta quarta-feira, 21

O Projeto Vida e Esporte realiza nesta quarta-feira, 21, às 9 horas, o primeiro torneio interno do ano. A competição acontecerá no campo do Juventus (Eusébio-CE) e será disputada entre as turmas atendidas pelo projeto. A disputa, que será realizada em quadrangular único de semifinal, é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa beneficia crianças e adolescentes de 7 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Por meio do esporte, cultura e educação, a ação social atende à comunidade do Eusébio e outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza. O Projeto Vida e Esporte faz parte da Associação Estação da Luz, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos.



Atualmente, o programa atende cerca de 200 alunos em turmas mistas de futebol. Os interessados em participar devem estar devidamente matriculados na escola, com frequência e desempenho em dia. Para realizar a inscrição, os responsáveis devem comparecer com o aluno à sede do Vida e Esporte portando documentos de identidade. Além do futebol, o projeto oferece aulas de basquete e ginástica artística.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Edilson Filho, professor responsável pelas turmas de futebol, crianças e adolescentes atendidos pelo projeto têm, além de aulas práticas e teóricas acerca de esportes, ensinamentos sobre boas práticas sociais.