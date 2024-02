Botafogo e Vasco fazem clássico decisivo pelo Campeonato Carioca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Botafogo recebe o Vasco, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (18) no estádio Nilton Santos, para um clássico que pode definir o futuro das equipes no Campeonato Carioca. Atransmite a partida ao vivo.

Ocupando a 4ª posição da classificação com 14 pontos, o Alvinegro de General Severiano tem sua última partida como mandante pela 1ª fase da competição, depois enfrenta o Audax em Bacaxá e disputa clássico com o Fluminense no Maracanã. Assim, nesse contexto é fundamental que a equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes some pontos para continuar sonhando com a classificação para as semifinais do Carioca.