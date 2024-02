Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vitóriaaaaa do Tigreeee!!



Na capital é assim! Pela 7ª rodada do Catarinense 2024, o Tigre vence o Avaí na Ressacada com dois jogadores a menos pelo placar de 3x2 com gols de Renato Kayzer, Felipe Vizeu e Fellipe Mateus.



O Criciúma venceu o clássico com o Avaí por 3 a 2, na noite desta terça-feira (12), para disparar na liderança do Campeonato Catarinense. Com a vitória na partida, válida pela 7ª rodada e disputada na Ressacada, o Tigre chegou aos 18 pontos, ampliando a sua vantagem para o vice-líder Marcílio Dias para cinco pontos.