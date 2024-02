Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brasil campeão!

Com direito à vitória sobre a Argentina na grande decisão, o Brasil conquistou a Copa América de futsal pela 11ª vez na história, após triunfo de 2 a 0 no ginásio Cop Arena Oscar, em Luque (Paraguai) na noite do último sábado (10).